服裝股I.T（0999）獲大股東沈嘉偉及私募基金CVC聯手提私有化，私有化價格為每股3元，較11月30日停牌前股價1.94元溢價54.6%。由於沈嘉偉一方的創辦人所持有的股份將以創辦人註銷代價予以註銷，故全面實施建議所需現金總額約13.06億元。代價建議以CVC基金可動用的現有信貸資金額度及或股權承擔組合提供資金，意味沈嘉偉將毋須支付任何代價。

在11月30日，I.T升近2成後，集團在下午2時24分起突然停牌，其後市傳集團計畫私有化。目前，沈嘉偉等創辨人集團作為大股東持股共約63.61%或近7.6億股。若私有化完成，沈嘉偉一方將持有50.65%，CVC則持有49.35%，股份並將退市。

集團指，註銷價乃考慮到面對充滿挑戰的經營環境、重振集團的財務表現需要作出大量投資、集團的財務表現、股份最近及過去的買賣價格，以及參考香港近年進行的其他私有化交易後，按商業基準釐定，沈嘉偉的一方要約人將不會上調註銷價。

集團指，基於行業的結構變化外，數個主要市場的消費支出亦大減，加上新冠疫情對於多個地區業務表現造成嚴重影響等，儘管公司已採取數項短期措施，以暫時抵禦經濟逆境的影響，惟亦意識到消費者的喜好轉移之勢，及全球旅遊業的顯著縮減將帶來深遠影響，上述等因素迫使公司重新制定策略、進行更深入的業務轉型及重組，以實現長遠的可持續增長。

私有化完成後，要約人集團擬進行重組，讓聯席要約人集中資源發展品牌經營業務，同時為創辦人控股公司提供空間，以採取所需步驟振興其他經營業務。聯席要約人相信，離開公開股本市場可更有效地推行重組、I.T現時經營業務的選擇性擴張及轉型。聯席要約人計劃向本公司提供財務及營運資源，透過網上基建擴張以在一段長時間內恢復盈利能力，並透過選擇性品牌發展以及實施地區策略及新商機以重拾增長等。