恒大汽車（0708）繼早前被發改委點名調查後，上周再遭中國黨報《經濟日報》質疑中國恒大（3333）造車一系列操作，包括指其生產量為「口號式」規劃並「脫離地球引力」﹔恒大以「金錢換時間」的併購模式並不換來關鍵核心技術﹔以及恒大跨界進軍造車領域，容易引發其「借造車之名，行圈地圈錢之實」的聯想，恒大汽車副總裁級別的10名高管中，僅得一人來自樂視汽車。

在官媒刊發質疑前，中國恒大突出手在上周三及四共斥資13億元大手增持恒大汽車，亦是恒大首次增持恒大汽車。集團分別在12月2日以平均價每股25.799元增持2542.7萬股，涉6.56億元，以及在12月3日以平均價每股28.568元增持2232.85萬股，涉6.38億元。

經濟日報的文章指出，恒大跨界造車受各界質疑不完全是作為造車新勢力，令輿論對其有所偏見，而是在於恒大一系列操作讓人感覺頗為不「實」，包括從與賈躍亭「閃婚又閃離」﹔恒大造車的規劃亦脫離地球引力，按照恒大此前公開的信息，2年至3年內首期規劃年產能為100萬輛，未來10年則年產能突破500萬輛，但2019年中國新能源汽車銷量才120.6萬輛，2020年預計與去年持平，意味恒大汽車一期產能，就幾乎相當於全國新能源汽車銷售總量。

雖然國家最新發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》並無對2030年新能源汽車銷量佔新車銷售比例做出明確要求，但業內普遍預計1000萬輛已是相當樂觀，也就是說恒大將獨佔一半，質疑其可能性。

至於以金錢換時間的併購模式加快造車的思路，文章指出，汽車是科技含量很高的產業，過去中國幾十年的汽車產業發展經驗表明，金錢能換來的大都是不重要或者跨國車企淘汰了的技術，而關鍵核心技術是金錢買不來、也換不來的，需要企業在產品的開發和市場的競爭中逐步積累，是個厚積薄發的過程，認為恒大還浮在造車大潮的表面。

經濟日報又指出，作為房地產大佬跨界進軍造車本就易引發是否「借造車之名，行圈地圈錢之實」的聯想，但恒大不僅毫不避諱，似乎還深得其中奧妙。報導引述媒體指，恒大汽車以投建汽車基地為前置條件，在不少地方獲得大量土地，其中相當一部分屬於住宅或商業用地。而恒大汽車的副總裁級別以上的10名高管團隊，除僅一人來自樂視汽車，清一色是旅游和地產背景，亦很難讓人確信恒大是真心造車。