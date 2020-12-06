財政司司長陳茂波發表網誌，指今年財赤超過3000億元，是本港歷來赤字規模最大的一年，並估計2021/22年度仍是赤字預算，故此在編製下年度預算之初，已指示各部門人手編制應維持「零增長」。

他指出，經常開支的增速將影響到政府財政會否出現結構性的挑戰，也關係到本港的金融穩定，包括引起市場對港元穩定的關注。而在聯繫匯率機制下，本港不能透過貨幣政策或匯率來應對經濟的起伏，故特區政府充裕穩健的財政實力，便成為穩定市場信心的其中一項重要支撐。

但今次經濟下行周期財政儲備消耗的速度非常急促，由年初時相當於23個月的政府開支，一年間急降到僅餘約14個月。雖然在特殊情況下推出一次性措施令開支增加可以理解，但面對赤字急升、儲備急降的情況，不能掉以輕心，特別是政府的經常開支正邁向每年五千億元的水平，相當於1997年回歸時的三倍多。

陳茂波認為，未來經常開支增加的力度，須更注意政府的長遠財政承擔能力，且須與收入的增長相適應。在編製下年度預算之初，已指示各部門人手編制應維持「零增長」，各部門須先透過重整或重新調配原有資源來應對。

現時香港經濟正值下行周期，陳茂波指會維持積極的財政政策，主要透過工務開支等投資和非經常開支以增加需求，緩和經濟調整的壓力，因此估計2021/22年度仍會是一份赤字預算。

至於未來如何開源節流，他認為在經濟下行之際談減少支出、增加稅收，且要避免遏抑經濟恢復的動力和信心，本質上有一定的矛盾與難度，也不容易符合逆周期財政政策的理念，故政府謹慎管理經常開支固然非常重要，更須努力的是透過推動經濟發展、尋求新增長點來創造收入。