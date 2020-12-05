中國銀保監會今天公布對中國銀行（3988）向客戶出售「原油寶」產品的調查結果，決定向中行及其分支機構判處5050萬元(人民幣，下同)罰款。紐約期油在今年4月下旬一度跌至負值，中行「原油寶」產品投資者「輸凸」，最終中行要提出和解方案，令投資者不單毋須向中行找數，並能取回部分投資。

銀保監指針對中國銀行「原油寶」產品風險事件相關違法違規行為，依法從嚴處罰，主要包括：一是產品管理不規範，包括保證金相關合同條款不清晰、產品後評價工作不獨立、未對產品開展壓力測試相關工作等；二是風險管理不審慎，包括市場風險限額設置存在缺陷、市場風險限額調整和超限操作不規範、交易系統功能存在缺陷未按要求及時整改等；三是內控管理不健全，包括績效考核和激勵機制不合理、消費者權益保護履職不足、全行內控合規檢查未涵蓋全球市場部對私人產品銷售管理等；四是銷售管理不合規，包括個別客戶年齡不滿足准入要求、部分宣傳銷售文本內容存在誇大或者片面宣傳、採取贈送實物等方式銷售產品等。

銀保監決定對中行及其分支機構合計罰款5050萬元；對中行全球市場部兩任總經理均給予警告並處罰款50萬元，對中行全球市場部相關副總經理及資深交易員等兩人均給予警告並處罰款40萬元。

銀保監同時暫停中行相關業務，責令中行依法依規全面梳理相關人員責任並嚴肅問責；同時責令中行立即採取有效措施對有關問題進行整改。