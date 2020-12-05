美國11月將多間被為與軍方有關的中國企業列入黑名單，並禁止美國企業投資。富時羅素公布，經諮詢指數使用者及其他持份者後，會將上述公司剔出富時羅素全球股票指數系列（GEIS）和富時納入中國A股指數（FTSE China A Inclusion Index）。

是次剔出11隻股票，H股包括中交建（1800）、中國中車（1766）、中國鐵建（1186），A股包括中交建、中國衛星、中國核建、海康威視、中國中車、中科曙光、中國化學，以及中國鐵建。上述股票會從指數中剔出，與季檢結果一樣，會在12月21日開市起生效。

被剔除的成分股要再被納入，需從制裁解除後的12個月後，才會獲重新考慮。換言之，如果制裁在2021年3月31日之前，最快會在2022年9月的半年度審查中，才再會評估這些股票納入指數的資格。

富時羅素表示，若美國的外國資產控制辦公室（OFAC）在12月11日美國收市前宣布制裁名單，富時羅素將評估對指數成分股的影響，屆時會在12月14日前美國股市開市前發出通知，以確認會否隨12月季檢實行時一同刪除。若OFAC在及後再發出制裁名單，富時將刪除成分股，並在明年1月11日生效之前作出說明。