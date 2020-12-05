雖然美國非農就業數據未如理想，不過市場希望因此可帶動國會通過新一輸救法案通過，加上疫苗帶來的樂觀情緒持續，美股三大指數再創新高，道指上升0.83%，報30218點，標指上升0.88%，報3699點，納指上升0.7%，至12464點。

美國疫情再次加劇之際，11月的非農職位僅增加24.5萬個，遠遜於分析師預期的46.9萬個，且遠低於10月的61萬個。因為報告僅覆蓋11月頭兩周，當時新一波疫情剛開始，有分析預期非農職位可能在12月或1月下降。

美國總統當選人拜登表示，11月就業報告顯示緊急採取救助方案的重要性，佰目前國會提出的方案仍不足夠，將在明年1月再提出數千億美元的方案。LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick認為，就業數據惡化，對投資者而言可能是好消息，代表刺激計劃更有可能在相當短的時間內推出。

美股連升第二周，總結全周，道指上升1%，標普上升1.7%，納指上升2.1%。行業方面，標普能源股指數繼續表現最佳，上升4.47%，健康護理上升2.84%，科技指數上升2.78%，不過防守型的公用指數下跌2.2%。

恒指夜期下跌0.2%，收報26826點，低水10點。ADR港股比例指數下跌0.21%，報26778點。油價收報46.26美元，連升五周，油組亦決定逐步放慢明年減產幅度，被列入制裁的中海油（0883）ADR折合收報7.5港元，較港股收市高1.41%，中石油（0857）ADR折合收報2.48港元，較港股收市高1.07%。阿里巴巴美股折合港元報258.91港元，較港股低收1.93%。