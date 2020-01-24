藍月亮首日孖展517億 超購51倍
文章日期：2020年12月4日 22:47
內地洗衣液龍頭藍月亮（6993）首日招股，根據券商數據，9家券商共計借出逾517億元孖展，該股公開發售集資額9.83億元，僅計券商孖展，首日超購51倍。各券商息率介乎2.8厘至4厘之間，早前本地5家大型券商為該股預留950億元孖展，額度暫未有「借爆」。
國際配售方面，據市場消息，藍月亮接受認購一小時內配售便錄得足額。藍月亮將於下周三（9日）中午12時截止認購，12月16日掛牌。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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