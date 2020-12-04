人民銀行正積極準備在香港就使用數字人民幣作跨境支付進行技術測試，港人對私隱保障尤其重視，而金管局發言人強調，當局一向非常重視資料的保安，特別是客戶資料。香港的銀行將來提供與數字人民幣相關的服務時，都必須符合香港的相關法律及監管要求，包括遵守《個人資料(私隱)條例》和個人資料私隱專員公署發出的相關指引。

發言人續指，採用有關服務及按相關條款授權提供個人及交易資料，屬用戶的選擇，包括提供相關資料予數字人民幣的發行機構（人民銀行）及營運機構（内地銀行）。人民銀行表示，為保護個人資訊和隱私，除非法律另有要求，數字人民幣相關資訊不得對外披露。

金管局對跨境測試表示歡迎，並透露有關的技術測試只限人民銀行指定的香港銀行，即中銀香港（2388）與獲邀參與進行測試的約200名銀行員工及商戶參與。

數字人民幣是由人民銀行發行的數字形式的法定貨幣，其具體設計、相關的使用條款等，尚待人民銀行敲定作實及公布。金管局指，相信數字人民幣將來會為兩地居民的跨境零售消費提供多一個安全、便捷及創新的選擇，提升跨境支付服務效率和用戶體驗，亦有助促進粵港澳大灣區的互聯互通。