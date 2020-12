美國疫情再次加劇之際,招聘活動大幅減慢。美國勞工部公布,11月的非農職位僅增加24.5萬個,遠遜於分析師預期的46.9萬個,且遠低於10月的61萬個。上月失業率則由6.9%降至6.7%。

非農報告僅覆蓋11月頭兩周,當時新一波疫情剛開始。部分分析師預期,隨著各地的防疫限制措施增加,非農職位可能在12月或1月下降。

