美11月非農增24.5萬個 遠遜預期
文章日期：2020年12月4日 21:53
美國疫情再次加劇之際，招聘活動大幅減慢。美國勞工部公布，11月的非農職位僅增加24.5萬個，遠遜於分析師預期的46.9萬個，且遠低於10月的61萬個。上月失業率則由6.9%降至6.7%。
非農報告僅覆蓋11月頭兩周，當時新一波疫情剛開始。部分分析師預期，隨著各地的防疫限制措施增加，非農職位可能在12月或1月下降。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
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方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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