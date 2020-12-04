螞蟻集團綠地金融獲新加坡數碼銀行牌照
文章日期：2020年12月4日 19:52
新加坡金管局今日公布向4個機構批出數碼銀行（Digital Bank）牌照，當中包括螞蟻集團子公司，及綠地金融有份的合營公司。
4個牌照當中，有兩個是「數碼批發銀行」牌照，一個給予螞蟻集團的全資子公司，另一個給予綠地金融與Linklogis Hong Kong（聯易融數字科技）及 Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management的合營公司 ，聯易融有騰訊（0700）為前期股東。
另外兩個牌照是「數碼全銀行牌照」，分別給予東南亞獨角獸Grab與新加坡電訊的合營，及有「東南亞騰訊」之稱的科網企業Sea Limited。
新加坡金管局預期，數碼銀行最早將於2022年投入營運。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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