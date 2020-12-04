4個牌照當中，有兩個是「數碼批發銀行」牌照，一個給予螞蟻集團的全資子公司，另一個給予綠地金融與Linklogis Hong Kong（聯易融數字科技）及 Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management的合營公司 ，聯易融有騰訊（0700）為前期股東。

另外兩個牌照是「數碼全銀行牌照」，分別給予東南亞獨角獸Grab與新加坡電訊的合營，及有「東南亞騰訊」之稱的科網企業Sea Limited。

新加坡金管局預期，數碼銀行最早將於2022年投入營運。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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