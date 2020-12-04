遠洋集團（3377）旗下分拆物管股遠洋服務（6677）下周一（7日）起招股，招股價每股5.5元至6.7元。每手500股，入場費3383.76元。公司全球發行2.96億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎16.28億元至19.8億元之間。招股期至下周四（10日）中午12時截止，預計12月17日掛牌。中金公司、花旗為獨家保薦人。

公司本次引入基石投資者分別為私募淡水泉、國華人壽保險、高瓴資本、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業、Keltic以及專業投資者鄭賢方。

集資用途方面，約60%將用於戰略投資及收購機會；約20%將用於升級公司智能化管理系統建設智能化社區；約10%用於提升公司數字化水平及內部信息技術基礎設施；10%用於營運資金及一般用途。

根據初步招股資料，按去年綜合實力計，遠洋服務於中國物業服務百強中排名第13名；按總在管建築面積計，去年公司市佔率為0.2%。公司去年全年純利錄得2.05億元，按年升43%。

截至今年6月底，公司總合約建築面積錄得6190萬平方米，共管理210個物業，總在管建築面積錄得4230萬平方米，包括155個住宅社區及55個非住宅物業。去年全年毛利率錄得20.6%。去年母公司開發、擁有及合營公司開發物業貢獻收入共佔81.5%，第三方物業貢獻18.5%。

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