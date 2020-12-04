大新炮台山分行員工確診新冠肺炎 暫停營業至下周三
文章日期：2020年12月4日 19:11
大新銀行（2356）公布，確認於炮台山分行有員工今日確診感染新冠狀病毒的個案。受影響分行已即時關閉以進行全面及徹底的清潔和消毒，並預定於年12月16日重開，該行確認和保證其他分行及營業地點的運作未受影響。
大新已立即通知在該受影響分行工作的其他同事，並即時安排他們進行檢測及家居隔離14天。該行會繼續密切監察所有員工的健康狀況，如有需要並會向他們提供支援。
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支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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