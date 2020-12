大新銀行(2356)公布,確認於炮台山分行有員工今日確診感染新冠狀病毒的個案。受影響分行已即時關閉以進行全面及徹底的清潔和消毒,並預定於年12月16日重開,該行確認和保證其他分行及營業地點的運作未受影響。

大新已立即通知在該受影響分行工作的其他同事,並即時安排他們進行檢測及家居隔離14天。該行會繼續密切監察所有員工的健康狀況,如有需要並會向他們提供支援。

