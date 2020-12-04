證監會今日發諮詢，擬正式在本港推股票市場「實名制」、即投資者識別制度，並稱未來希望可推廣至衍生工具市場。根據諮詢，若制度實施，投資者需同意港交所、證監會兩家監管機構，收集、儲存、處理及使用其個人資料，亦要同意兩機構向其他香港執法機構披露及轉移資料。此外，港交所為監察市場目的，或會使用有關資料進行分析。

根據諮詢，個人客戶要提交身分證明文件上所示的全名、文件類別、簽發國家或司法管轄區，以及身分證明文件號碼，適用文件包括香港身分證、國民身分證明文件及護照。

一般被視為私隱性較高的信託方面，亦被要求提交受託人客戶識別信息；若為投資基金，則要收集資產管理公司及個別基金的客戶識別信息。聯名帳戶方面，則要提供同一聯名帳戶內所有客戶的識別信息。

證監會強調，在建議制度下，客戶識別信息將存放在港交所維護的中央數據資料庫內，指環境是安全穩妥且受到保護。該會指出，僅有港交所、證監會的授權人員，才可查取資料庫內的資料，且高級人員會嚴謹授出批准。而針對資料查取的舉動，以及登入失敗的情況，證監會會保存詳細的審計記錄。

諮詢指出，於港交所的中央數據資料庫內的所有客戶識別資料，將按國際最佳常規，以最新加密技術進行加密。該會亦表示，屆時港交所亦會被要求投放足夠資源，確保監控措施保持更新，定期檢討和更新相關政策和程序，並定期檢討獲授權查取資料的人員名單。