證監會今日公布，就為本港證券市場引入投資者識別制度的建議展開諮詢。投資者識別制度俗稱「實名制」，即要求持牌法團、註冊機構等，向當局提交客戶真名及身分證明文件。現時港交所僅能獲取券商等中介資料，背後落盤客戶則不予公開，若證監會欲調查資料，需向中介發信。諮詢建議，券商須為客戶設立獨特客戶編碼，以便證監會隨時可將落盤指令與身分資料配對。

根據公告，券商屆時要先取得客戶同意，確認客戶知悉個人資料用途，而不同意用途的客戶，仍可以賣出或提取證券，但不可再買入或存入證券。措施擬最早2022年實施。

根據諮詢，規定將主要針對在港交所上市或買賣的證券交易，包括限制自動對盤交易指令，及須向港交所匯報的非自動對盤證券交易。證監會表示，同時建議為聯交所上市的普通股及房地產投資信託（REITs）的場外交易，另外引入一個證券交易匯報制度。

此前滬深港通已經率先推出識別碼「實名制」，不過外界此前曾提出，外資或反對此制度收集個人資料，亦會提升券行成本。措施最終遲遲未在全港推行。證監會指出，歐美、澳洲及新加坡均已經有類似措施。

證監會行政總裁歐達禮表示，投資者識別措施可令市場監察更穩固，並能提高投資者的信心，對香港作為國際金融中心的發展至關重要。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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