短視頻廣告商雲想科技（2131）下周一（7日）起招股，招股價每股5.56元至7.08元。每手1000股，入場費7151.35元。公司全球發行2億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎11.12億元至98.3億元之間。招股期至下周四（10日）中午12時截止，預計12月17日掛牌。海通國際為獨家保薦人。

公司是次引入基石投資者分別為Affin Hwang Asset Management Berhad、匯豐環球資管、太平洋資產管理、上海紫竹小苗股權投資基金、小米（1810）以及商湯科技。6名基投共投資3900萬美元，其中小米投資300萬美元，商湯投資200萬美元。假設上限定價，不計超額配股權，6名基投認購股份佔發售股份21.35%。

行政總裁王晨表示，商湯科技及小米均為公司長期合作伙伴，公司重視商湯的人工智能（AI）技術，此前曾共同進行產品研發，部分解決方案已經投入應用，相信未來AI輔助視頻處理仍有商業機會；至於小米則擬在電商方面合作。

被問及毛利率偏低，王晨形容公司模式類似美國百貨零售商Costco，他稱百貨商店雖然商品毛利率都不高，處於10%以下，但營運有效率，資產周轉率更高。他強調，公司單次毛利低，但整體資金周轉率高，且股本回報率（ROE）表現佳。他又表示，公司受到上游成本壓力不大，因為自身有數據能力，在市場有話語權，若上游媒體平台提高報價水平，公司也會相應提高報價。

集資用途方面，約57.6%將用於促進公司與現有媒體合作伙伴關係，擴大廣告群及媒體合作伙伴群，提升內容製作能力，擴展本地及國際業務；約18.8%將用於尋求上下游行業的投資及收購機會；約13.6%用於加強研發能力，包括機器學習（machine learning）及人工智能（AI）；10%用於營運資金及一般用途。

根據初步招股資料，按收入計，雲想科技去年於中國線上營銷市場市場份額為0.5%；按短視頻廣告產生收入計，公司於短視頻廣告市場市佔率為3.4%。截至去年，公司共有669名廣告客戶。公司去年全年純利錄7293萬元，按年升5%。年內毛利率錄得6.9%。

公司由抖音、西瓜視頻及快手等平台獲取流量，於平台上為用戶提供廣告。惟公司較為依賴一家媒體平台供應商A，根據資料，去年全年公司透過供應商A的平台內容產生的收入帳單佔總收入帳單87.1%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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