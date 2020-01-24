指數換馬成交增 恒指最高位收升107點 蒙牛創新高全周累升8%
文章日期：2020年12月4日 16:29
恒指早段窄幅波動，收市競價時段挾至全日高位收市，受到指數換馬影響，收市競價時段成交約500億元，推高全日成交金額。美團（3690）是表現最佳的染藍股。
恒指收市升107點或0.4%，報26835點，收於10天線(26646.44點)之上，成交金額1722億元，較上日增加27.18%；國指升38點或0.36%，報10624點。恒生科技指數收報7952點，升0.16%。
藍籌22隻升，25隻下跌，3隻無升跌。蒙牛（2319）創上市新高，見43.2元，收市升6.02%，收報43.15元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升2.62%，收報97.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點。
美國將中國海洋石油集團和中芯國際等四家加入被中國軍方持有或控制的名單。中海油（0883）跌3.9%，收報7.4元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。中芯國際（0981）收報21元，跌5.41%，曾跌最多7.4%。
換馬股表現方面，剔出恒指的太古（0019）收報45.1元，升0.89%；而納入恒指的美團獲大行唱好，收報288.6元，升4.64%；安踏（2020）收報110.6元，跌1.78%；百威（1876）收報27.05元，跌2.17%。
納入國指的阿里健康（0241）收報22.55元，跌2.8%；中國海外（0688）收報18.6元，跌2.52%；中芯國際跌5.41%；中國恒大（3333）收報15.7元，跌3.44%；翰森製藥（3692）收報35.9元，跌1.64%；中國飛鶴（6186）收報17.64元，跌5.67%；海底撈（6862）收報55.4元，跌3.32%；京東（9618）收報339.4元，升2.41%；網易（9999）收報137.8元，升1.32%。
剔出國指的中國旺旺（0151）收報5.54元，升2.4%；復星國際（0656）收報11.18元，升2.19%；中國電信（0728）收報2.35元，跌0.84%；太平保險（0966）收報13.88元，跌1.84%；中信銀行（0998）收報3.44元，升0.88%；中國神華（1088）收報14.76元，跌2.12%；⺠生銀行（1988）收報4.43元，升0.91%；萬科企業（2202）收報27.55元，跌2.65%；中國保險（2328收報6.44元，升2.22%。
獲納入科指的明源雲（0909）收報40.5元，升5.19%；祖龍娛樂（9990）收報20.5元，升9.39%；剔出科指的恒騰網絡（0136）收報0.25元，跌9.09%；網龍（0777）收報16.76元，跌3.68%。
先健科技（1302）折讓11.6%配股，無阻公司再創上市新高，見3.99元，收報3.98元，升8.7%。移卡（9923）折讓約8.8%配股，股東減持。收報38元，跌8.5%。
恒大（3333）斥6.37億增持恒大汽車（0708），持股量升至74.03%。另恒大銷售目標已達104% 共回款5863億元。恒大跌3.44%；恒汽收報26.5元，跌6.69%。
合景泰富（1813）11月預售額增4成。收報9.96元，跌4.05%。
壹傳媒(（0282）黎智英等人被控，集團營運不會即時有重大不利影響，今復牌，收報0.28元，升19.66%，曾升最多107%，高見0.485元。
一周表現方面，恒指本周累跌0.22%或58點，跌幅是10月30日後最大，當時收市跌幅為3.26%；本周表現最佳的是蒙牛（2319），累升8.01%，其次為平保（2318）及金沙中國（1928），分別升6.7%及4.83%。而表現最差的是中海油（0883），累跌21.69%，其次為中生製藥（1177）及新世界發展（0017），分別跌11.85%及10.62%。
國指本周累跌1.54%或165點，跌幅是10月30日後最大，當時收市跌幅為3.61%；本周表現最佳的是蒙牛乳業（2319），累升8.01%，其次為華潤啤酒（0291）及中國平安（2318），分別升6.97%及6.7%。而表現最差的是中海油（0883），累跌21.69%，其次為世茂集團（0813）及中生製藥（1177），分別跌14.58%及11.85%。
科指本周累跌1.7%或137點，跌幅是11月13日後最大，當時收市跌幅為2.61%；本周表現最佳的是易鑫（2858），累升22.91%，其次為華虹半導體（1347）及心動公司（2400），分別升14.97%及8.89%。而表現最差的是恒騰網絡（0136），累跌12.28%，其次為美團（3690）及中芯（0981），分別跌7.5%及5.61%。
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