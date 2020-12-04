《路透》報道，10月以來華晨、永煤等地方國企違約事件，除了引爆債市風險，也突顯了內地信用評級質量問題。中國銀行間市場交易商協會和中國證券業協會公布的第三季債市信用評級機構業務通報稱，部分評級機構因信用債評級動作滯後、發行人更換評級機構後主體級別上調事項等被約談。

通報並指出，在第三季對7家評級機構展開的聯合現場檢查工作中，發現部分評級機構存在問題，包括評級規範、評級方法或模型、數據庫系統有待完善，評級業務制度執行不到位，評級項目質量控制不足、評級所需資料不完整等。

針對監測到的評級動作滯後等情況，交易商協會分別對中誠信國際和大公國際進行約談，強調評級機構應持續監測影響評級對象信用水平變化的風險信息，進一步規範評級作業，明確對發行人風險事件評估的作業流程，及時啟動不定期跟蹤評級，所給與的評級結果應有效反映信用水平，發揮信用評級的風險預警作用。

此外，證券業協會亦根據交易所債券市場發行人更換評級機構統計情況，關注到個別評級機構對發行人主體級別調升的比例明顯高於行業平均水平，存在評級虛高等風險隱患，根據規定對相關評級機構進行了約談。

通報指出，第三季評級機構共對89家發行人進行評級調整，其中正面調整54家，按年增22.73%；分機構來看，大公國際正面調整數量最多，有17家。另一方面，期內有136家發行人更換評級機構，當中17家獲新的評級機構給予高於原級的級別，當中又以大公國際上調數量最多，有13家。

記者：陳子凌

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