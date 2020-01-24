中飛服務公司裁員160人 兩獲保就業津貼共5500萬
文章日期：2020年12月4日 15:38
從事飛機航線及基地維修服務的中國飛機服務公司今日宣布裁員160人，約佔全體員工的17%，是繼今年4月後年內第2次裁員。連同上次裁減200人，中飛服務累計已裁減近三分之一人手。
除了裁員，中飛服務亦進行一系列成本減省計劃，包括管理層減薪至明年3月；全體員工明年凍薪；調整津貼及繼續實施自願無薪假安排至明年3月。
中飛服務行政總裁Andreas Meisel表示，為應付疫情帶來的更多負擔，必須相應減少開支。公司一直審視所有可行方案，並盡一切可能保留員工。遺憾是裁員為公司持續發展及避免造成更大傷害的最後手段。公司迫切地需要調整營運規模，以反映當前市況。
中飛服務先後申請兩期保就業計劃，共獲5568萬元補貼。公司由中國航空（集團）有限公司、美國聯合航空、中華航空和伽瑪航空合資成立。中國航空（集團）為大股東，持股40%，其餘3間公司各持20%。中國航空（集團）屬中航集團旗下，國航（0753）、東航（0670）、南航（1055）及廈門航空合持40%股權；而長和（0001）旗下和黃（中國）則持有伽瑪航空21.2%權益。
雖然宣布裁員，另一邊箱中飛服務於上月初仍然聘請人手，分別招募飛機部件清潔員及倉務員。
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