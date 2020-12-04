【有片：選股王】海底撈反彈 頤海可博短線反彈
文章日期：2020年12月4日 13:01
港股今早走勢偏軟，恒指高開83點後向下，最多76點，半日收報26686點，跌41點或0.16%；國指跌5點。大市半日成交655億元。
大型科網股做好，美團（3690）升半成，阿里巴巴（9988）、京東（9618）升2%、3%。濠賭做好，銀娛（0027）升2%，新濠（0200）升4%。半導體華虹（1347）再漲近3%。物管股持續反彈，碧桂園服務（6098）升2%。食品、教育、航運及金屬礦石股都做好。不過，中芯（0981）及中海油（0883）母公司被美國國防部列入中國涉軍企業名單，股價跌逾2%，前者中途停牌；連帶受美國禁止投資令影響的中電信（0728）亦跌2%。內房、新能源都有沽壓。
近兩日海底撈（6862）、九毛九（9922）先後反彈，儘管未出現突破走勢，但上試橫行區間頂部，相比下，火鍋調味料頤海（1579）依然在低位，可以博短線反彈。頤海的股價由高位大幅回吐，主要受到客戶海底撈採取市場化定價，將會對頤海供應產品價格造成壓力。不過，近年頤海已減低海底撈依靠，拓展國內外銷售渠道，以及推出多元化產品。天氣轉寒，有助火鍋或其他調味料需求，頤海可以受惠。
股價方面，近1個月頤海力守88元低位支持，走勢喘定，可博短線反彈，預計100元會有較大阻力。倘若跌穿88元則嚴守止蝕。
劉思明