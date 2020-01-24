強積金顧問機構駿隆公布11月強積金綜合指數上升6.1%，年初至今回報為8.1%。不少港人偏好的港股指數追蹤基金錄得負3.9%回報，不僅差過港股基金回報的12.6%，亦為各類股票基金中唯一錄得負回報。駿隆常務董事陳銳隆表示，明年經濟行業仍然兩極化，建議成員應繼續考慮主動式基金幫助選股。

截至11月，今年以大中華股票基金回報最佳有18.9%，陳銳隆表示，明年看好大中華股票基金，中國疫情受控，國內消費者所儲存的購買力，或為中國經濟帶來不俗的回復及增長，而現時強積金可投資A股沒有上限，可納入更多優質的股票。另外，港股現時比較落後股市，有望受惠於美國上市的中概股票回流，令其股市持續回升。

他亦看好明年美股基金表現，預期美國新任總統拜登不會與中國持續強硬對抗，減輕市場的不確定性。另外，疫苗帶動舊經濟股，會對大市將起推動作用，聯儲局亦繼續實施寬鬆政策，亦是利好因素。

駿隆執行董事王玉麟表示，即使同一種類強積金基金，不同主動式基金的表現可以有不少差距，年初至11月大中華基金表現最佳基金回報為39.2%，最差者虧損4.4%，差距達43.5個百分點。

王玉麟指，過去成員較少理會強積金表現，但他呼籲成員應多做功課慎選基金計劃。該行亦建議僱主，除了多給予成員強積金計劃資訊外，亦應對比回報後選取兩至三個不同服務提供者營運的計劃讓僱員選擇。

王玉麟認為，僱員應該訂立明確的長線回報目標，例如於10年期獲取4至6%的扣除費用後回報，以過去20年平均年度化回報4.2%而言，並非不能做到，年輕僱員經40年儲蓄，「至退休時累積200至300萬不是難的事」。

記者：歐陽偉昉