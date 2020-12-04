中芯（0981）公布，被列入中國涉軍企業名單，對公司運營沒有重大影響。午後復牌。今早停牌時報21.7元，跌2.2%。

中芯指，關注到公司被美國國防部列入中國涉軍企業名單。公司被列入中國涉軍企業名單後，美國人士將被限制對中芯國際所發行的有價證券及其相關的衍生品進行交易：從北京時間 2020 年 12 月 4 日開始的 60 天后，美國人士不可買入公司證券；365天后，美國人士不可交易公司證券。關於具體法規限制，請參照美國總統于 2020 年 11 月 12 日發佈的行政命令。

中芯指，公司被列入中國涉軍企業名單，對公司運營沒有重大影響。重申，公司是獨立營運的國際性企業，投資人、客戶等利益相關方遍及全球。公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用。公司強烈反對美國國防部的決定，此舉反映了美國國防部對公司業務與技術最終用途的根本誤解。公司會繼續與美國政府相關部門保持積極的交流溝通。

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