恒指窄幅波動，今早高開83點後，最多曾升85點，低位則跌76點，半日跌41點或0.16%，報26686點，守住10天線(26631.51點)，成交金額655億元；國指跌5點或0.06%，報10580點。恒生科技指數收報7971點，升0.4%。

藍籌19隻升，30隻下跌，1隻無升跌。蒙牛（2319）升2.58%，收報41.75元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌3.04%，收報9.89元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）升2.33%，收報263.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；友邦（1299）跌1.18%，收報87.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。

壹傳媒(（0282）黎智英等人被控，集團營運不會即時有重大不利影響，今復牌。今早股價曾升最多107.26%，是2020年8月11日後最大升幅，高見0.485元，是2020年9月11日0.495元後最高。收報0.34元，升45.3%。

先健科技（1302）以3.2368元，較上日折讓11.6%，配售2.87億股，新股佔經發行股本約6.21%。該股近期連番破頂，昨創上市新高，見3.98元，收報3.66元，跌3.17%。收報3.91元，升6.83%。

移卡（9923）折讓約8.8%配股，股東減持。半日收報38.15元，跌8.18%。

輝瑞降疫苗供應目標，復星醫藥（2196）收報35元，跌0.14%。

比亞迪（1211）上月新能源汽車銷量增1.37倍。收報175.5元，升1.5%。

雅居樂（3383）11月預售金額110億元，按年升24.3%。收報10.76元，跌1.47%。

恒大（3333）斥6.37億增持恒大汽車（0708），持股量升至74.03%。另恒大銷售目標已達104% 共回款5863億元。恒大收報16.08元，跌1.11%；恒大汽車收報27.5元，跌3.17%。

合景泰富（1813）11月預售額增4成。收報10元，跌3.66%。

美國將中國海洋石油集團和中芯國際等四家加入被中國軍方持有或控制的名單。中芯（0981）今早停牌；中海油（0883）收報7.53元，跌2.21%。

破頂股包括，呷哺呷哺（0520）創上市新高，見18.4元，收報18.3元，升1.78%；華虹半導體（1347）創上市新高，見45元，收報43.85元，升2.57%；高偉電子（1415）創52周高，見5.93元，收報5.92元，升7.64%；錦欣生殖（1951）創52周高，見14.58元，收報14.1元，跌1.26%；華誼騰訊娛樂（0419）創52周高，見0.223元，收報0.212元，升17.13%；易鑫集團（2858）創52周高，見2.53元，收報2.24元，升17.28%。

指數收市後換馬，換馬股表現如下。剔出恒指的太古（0019）收報44.65元，跌0.11%；納入恒指的美團（3690）收報289元，升4.79%；安踏（2020）收報111.7元，跌0.8%；百威（1876）收報27.5元，跌0.54%。

納入國指的阿里健康（0241）收報22.7元，跌2.16%；中國海外（0688）收報18.88元，跌1.05%；中芯跌2.25%；恒大跌1.11%；翰森製藥（3692）收報36.4元，跌0.27%；中國飛鶴（6186）收報17.82元，跌4.71%；海底撈（6862）收報56.55元，跌1.31%；京東（9618）收報342.8元，升3.44%；網易（9999）收報137.3元，升0.96%。

剔出國指的中國旺旺（0151）收報5.42元，升0.18%；復星國際（0656）收報10.78元，跌1.46%；中國電信（0728）收報2.32元，跌2.11%；太平保險（0966）收報13.76元，跌2.69%；中信銀行（0998）收報3.35元，跌1.76%；中國神華（1088）收報14.54元，跌3.58%；⺠生銀行（1988）收報4.31元，跌1.82%；萬科企業（2202）收報27.3元，跌3.53%；中國保險（2328）收報6.35元，升0.79%。

獲納入科指的明源雲（0909）收報38.6元，升0.26%；祖龍娛樂（9990）收報18.9元，升0.85%。

剔出科指的恒騰網絡（0136）收報0.27元，跌1.82%；網龍（0777）收報17.02元，跌2.18%。

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