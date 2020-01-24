港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升0.89點子至0.20286%，是2020年11月6日後最高，當日報0.20881%。對上一次連升8日是2020年3月24日。

港元現報7.7514元貶值5點子，曾貶值最多7點子，報7.7516元，亦曾升值最多0點子，報7.7509元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.01點子至0.04607%；1星期HIBOR跌1.43點子至0.05768%；2星期HIBOR跌0.16點子至0.10071%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.30607%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.54%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.6975%。

美元指數現報90.69貶值0.024點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.15213%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0507%，連續5日擴闊，利差是2020年11月06日後最高，當日差距為0.0811%對上一次連續5日擴闊，是2020年8月27日，當日利差報0.1058%。

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