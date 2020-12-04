港股隨外圍向上，恒指今早高開83點或0.32%，報26811點，續高於10天線(26644.01點)，成交金額72億元；國指今早高開22點或0.22%，報10608點。恒生科技指數開市報7969點，升0.37%。恒指國指科指收市後換馬。

藍籌30隻升，9隻下跌，11隻無升跌。匯控（0005）升1.15%，報43.9元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；中移動（0941）跌0.42%，報47.2元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.22%，報88.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

恒指國指科指收市後換馬。換馬股表現方面，剔出恒指的太古（0019）開市報44.7元，無升跌；納入的美團（3690）開市報277元，升0.44%；安踏（2020）開市報113.4元，升0.71%；百威（1876）開市報27.85元，升0.72%。

納入國指的阿里健康（0241）開市報23.35元，升0.65%；中國海外（0688）開市報19.12元，升0.21%；中芯國際（0981）開市報22元，跌0.9%；中國恒大（3333）開市報16.34元，升0.49%；翰森製藥（3692）開市報36.5元，無升跌；中國飛鶴（6186）開市報18.38元，跌1.71%；海底撈（6862）開市報57.6元，升0.52%；京東（9618）開市報333元，升0.48%；網易（9999）開市報137.2元，升0.88%。

剔出國指的中國旺旺（0151）開市報5.46元，升0.92%；復星國際（0656）開市報10.96元，升0.18%；中國電信（0728）開市報2.37元，無升跌；太平保險（0966）開市報14.14元，無升跌；中信銀行（0998）開市報3.4元，跌0.29%；中國神華（1088）開市報15元，跌0.53%；⺠生銀行（1988）開市報4.38元，跌0.23%；萬科企業（2202）開市報28.3元，無升跌；中國保險（2328）開市報6.35元，升0.79%。

獲納入科指的明源雲（0909）開市報38.7元，升0.52%；祖龍娛樂（9990）開市報18.74元，無升跌；剔出的恒騰網絡（0136）開市報0.275元，無升跌；網龍（0777）開市報17.4元，無升跌。

先健科技（1302）以3.2368元，較上日折讓11.6%，配售2.87億股，新股佔經發行股本約6.21%。該股近期連番破頂，昨創上市新高，見3.98元，收報3.66元，跌3.17%。開市報3.55元，跌3.55%。

移卡（9923）折讓約8.8%配股，股東減持。開市報38.5元，跌7.34%。

輝瑞降疫苗供應目標，留意復星醫藥（2196）。開市報34.6元，跌1.28%。

比亞迪（1211）上月新能源汽車銷量增1.37倍。開市報175.6元，升1.56%。

雅居樂（3383）11月預售金額110億元，按年升24.3%。開市報10.92元，無升跌。

恒大（3333）斥6.37億增持恒大汽車（0708），持股量升至74.03%。另恒大銷售目標已達104% 共回款5863億元。恒大汽車開市報28.6元，升0.7%。

合景泰富（1813）11月預售額增4成。開市報10.38元，無升跌。

壹傳媒(（0282）黎智英等人被控，集團營運不會即時有重大不利影響，今復牌。開市報0.33元，升41.03%。

美國將中國海洋石油集團和中芯國際等四家加入被中國軍方持有或控制的名單。中海油（0883）開市報7.69元，跌0.13%；中芯國際（0981）開市報22元，跌0.9%。

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