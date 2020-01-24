美股向上，港股ADR升17點或0.06%，報26745點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.61%，折合報592.61元；匯控（0005）升0.59%，折合報43.66元；建行（0939）跌0.42%，折合報6.03元。

美期升0.02%至0.12%。日股現跌0.2%，韓股現升1.02%，澳股現升0.25%。

今日焦點股份可留意：

華住集團－Ｓ（1179）今日公布業績。

先健科技（1302）以3.2368元，較上日折讓11.6%，配售2.87億股，新股佔經發行股本約6.21%。該股近期連番破頂，昨創上市新高，見3.98元， 收報3.66元，跌3.17%。

移卡（9923）折讓約8.8%配股，股東減持。

輝瑞降疫苗供應目標，留意復星醫藥（2196）。

比亞迪（1211）上月新能源汽車銷量增1.37倍。

雅居樂（3383）11月預售金額110億元，按年升24.3%。

恒大（3333）斥6.37億增持恒大汽車（0708），持股量升至74.03%。另恒大銷售目標已達104% 共回款5863億元。

合景泰富（1813）11月預售額增4成。

壹傳媒(（0282）黎智英等人被控，集團營運不會即時有重大不利影響，今復牌。

美國將中國海洋石油集團和中芯國際等四家加入被中國軍方持有或控 制的名單。

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