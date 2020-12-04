輝瑞指，因原料供應不足，且增加原料供應的時間較預期長，將原定今年1億劑產量目標降至5000萬劑，消息拖累美股表現，道指由最多升227點，收窄至收市僅升85點，標指創新高3682.73點後倒跌，僅納指創新高12439.021點後仍能同時創收市價計新高。輝瑞發言人指，仍有信心在明年底達到13億劑的目標。

道瓊斯工業平均指數連升3日，累計升330點，收漲85點，升幅0.29%，報29969點，是2020年11月24日後收市新高。標普500指數收跌2點，跌幅0.07%，報3666點。納斯達克綜合指數收漲27點，或0.23%，報12377點。

波音升5.9%，報237.2美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻87點，而家得寶跌1.09%，報268.14元，拖低道指19點。

科技股方面，蘋果收市報122.94元，跌0.11%，谷歌母公司Alphabet收市報1821.84元，跌0.17%，亞馬遜收市報3186.73元，跌0.52%，Facebook收市報281.85元，跌1.97%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.01%，報391點。德國DAX指數收跌0.46%，報13252點；法國CAC 40指數跌0.16%，報5574點；英國富時100指數收漲0.42%，報6490點。

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