德意志資產管理發佈明年經濟展望，亞太區投資總監Sean Taylor表示，對全球投資環境感樂觀，相信新冠病毒疫情影響會大幅減少，預期明年封城政策很可能不再出現，多國經濟迅速反彈。當中，中國經濟增長領先全球，預期今年中國GDP按年增長2.2%，明年大幅增長8.2%，遠勝於歐洲的5.5%及美國的4%。

該行尤其看好亞洲新興市場股票類別以及新興市場信貸投資，惟要留意部份市場匯率表現欠佳。此外，油價會受惠於經濟反彈。提到中國市場，他指出中國在疫情前錄得高增長，疫情期間影響盈利，目前部分企業處於低估值水平，預期疫苗面世後，企業每股盈利會大幅增長。

至於A股與H股方面，他表示長線較看好A股，主要是估值較低，但亦對H股前景樂觀，選股方面除了看好科技股，他建議投資者不妨留意受惠走出疫情陰霾的消費行業、受惠中國國家政策帶動的新能源、電動車等等。

至於美國大選方面，由拜登出任下任美國總統以及分裂國會的情況比較大，他預期財政刺激政策力度會較少，一些短期政策包括醫療保健、最低工資等政策難有改變。國內難有如特朗普時期的大幅減稅政府。對中方關係方面依然保持強硬，但針對性政策會較少。

其他報道

大和升港視目標價至13元 維持「跑贏大市」評級

大摩：港零售市場將現為期兩年復蘇 九置領展為行業首選

eatigo：第三波疫情生意跌三成 料聖誕檔期仍增長

傳移卡擬折讓最多9%配股 籌9.6億

財匯局取得首批存內地審計底稿 冀促進雙方合作

雅居樂11月預售金額110億元 按年升24.3% 均價12,878元

恒大斥6.37億增持恒大汽車 持股量升至74.03%

合景泰富11月預售額增4成

恒大銷售目標已達104% 共回款5863億元

Deliveroo伙馬會支援財困市民 8星期免費網上叫外賣

壹傳媒：黎智英等人被控 集團營運不會即時有重大不利影響 明復牌

匯豐推亞洲多元主題基金 1萬入場

港交所指ETF流動性優化措施助收窄價差

恒指升195點 3日來首次收於10天線之上 成交、北水齊減

微眾銀行給予受蛋殼公寓事件影響客戶免息延期貸款

有線曾跌2.9% 稱未來兩年不對新聞部裁員及減薪

恒指半日升149點守10天線 石藥升5% 匯控撐市

壹傳媒停牌 待發內幕資料 創辦人黎智英被落案今早提堂 申請保釋被拒