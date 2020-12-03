內地洗衣液龍頭藍月亮（6993）明日（4日）起招股，招股價每股10.2元至13.16元。每手500股，入場費6646.31元。公司全球發行7.47億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎76.2億元至98.3億元之間。招股期至下周三（9日）中午12時截止，預計12月16日掛牌。中金公司、花旗、美銀證券為聯席保薦人。

公司是次引入基石投資者分別為中銀香港資管、大眾國際、富敦基金、益添投資、Poly Platinum Enterprises Limited 及 Veritas Asset Management LLP 。6名基投共投資18.21億元，假設上限定價，不計超額配股權，認購股份佔發售股份18.5%。

集資用途方面，約52.4%將用於提高品牌知名度，增強銷售及分銷網絡，增加產品滲透；約35.6%將用於業務擴充，包括產能擴充計劃、購買設備及機器、發展洗衣服務等；約10%用於營運資金及一般用途；約2%用於研發。

藍月亮主要生產、銷售清潔護理產品，由潘東、羅秋平「夫妻檔」，現時二人分別任首席技術官及首席執行官。公司於2010年獲高瓴資本入股，公司上市前持股10%。

根據初步招股資料，藍月亮於去年在內地洗衣液、洗手液、濃縮洗衣液的市場市佔率均排名第一。公司近年注重線上銷售，去年線上收入佔比47.2%，已逐漸趕超線下渠道。

投資者關係總監羅潤瑜今日介紹，內地洗衣液市場滲透率僅有44%，相對美國的91.4%，相信市場仍有很大空間。她表示，截止今年6月，公司有逾1400家線下銷售商，其中七成位於三線以下小城市，相信下沉市場是未來發展方向。

羅潤瑜表示，未來藍月亮的發展方向，包括加深與電商的合作，拓展新興電商渠道；加強在下沉市場的拓展，與更多線下營銷商達成合作；最後是推出差異化高端化產品，在細分品類增加市佔率。

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