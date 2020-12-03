摩根士丹利發表報告，預計香港零售市場明年上半年將有一個強勁開始，迎來為期兩年的復蘇，市場會傾向兩極，高端零售及低端零售將會跑贏中端市場，寫字樓租金將於下半年見底。該行上調九龍倉置業 （1997） 及領展 （0823） 評級由至「增持」，是其行業首選。

大摩預計，港零售銷售今年將大跌25%，但明年開始復甦零售銷售將增長10%，2022年加快至14%，主要因素是內地旅客料於明年第二至第三季期間陸續恢復，至於近期的消費情緒仍受疫情影響。

該行又指，未來12個月高端零售將受惠旅客復蘇及人民幣升值，根據其統計，香港化妝品以外的奢侈品價格較內地便宜約14%。低端零售方面，由於保就業計劃完結，中產家庭收入更依賴工資，消費開支或減少，低端零售有所受惠。

大摩將九置目標價大幅調升50%至42元，料集團可受惠奢侈品銷售增長及旅客復蘇；領展目標價亦調高11%至78元，因領展是少數仍能增加派息的本港地產股，下財年亦有機會增派息，並受惠中產消費轉至大眾市場。

九置今日收市升4.2%至38.45元；領展亦升5.7%至70.8元。

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