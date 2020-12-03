訂座平台eatigo公布年度數據，第三波疫情爆發後，平台推出了外賣自取服務，生意較平日下跌三成；預計聖誕檔期訂座數字仍有一定增長，但較平日的雙倍增長為低。

平台指出，香港及新加坡的生意表現最佳，在市場推廣預算收縮的情況，仍可維持平日生意的八至九成，聖誕節又有望錄得反彈性增長。

平台發現，由於興起在家工作，市區熱店訂座減少，社區人流增加，5月情況最為明顯，地區如太古、將軍澳、荃灣、沙田的eatigo餐廳 ，日均訂座較未有疫症影響時急增六成。另外，人均消費200元以下的餐廳，由佔平台總訂座數僅約40%，現時卻增至75%，預計市場上將出現更多低價位食肆。有見及此，eatigo 推出「主菜<$60」的新主題欄目，應對市民需要。

用餐時間方面，第二及第三季禁止晚市堂食的時期，eatigo午市訂座數急增七成。為了避開人群聚集，在家工作或用餐時間較彈性的用戶有更大誘因使用eatigo預訂折扣更大的「晚午餐」及「早晚餐」時段，餐廳人流更為分散。

平台又指，今年茶飲店、雪糕店及蛋糕店的訂單大增三倍；而平台主打的自助餐及火鍋店，訂座數量因衛生理由下跌，第二季訂座數下跌超過40%。

eatigo預計，明年更多低價位美食如台灣牛肉麵、三文治、平價拉麵會大受歡迎，社區小店相較大型連鎖店有更大優勢。而酒店自助餐亦有機會被酒店Staycation附送的高折扣Fine Dining挑戰。