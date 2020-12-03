香港財務匯報局公布，取得首批存放於內地的審計工作底稿，以進行與審計失當行為相關的調查，實現跨境審計監管職能。

隨中資上市公司對香港資本市場愈顯重要，財務匯報局與財政部監督評價局去年5月簽訂諒解備忘錄，按照相互依賴的原則下，目標加強上市實體審計的質素及可靠性、保障投資者及公眾的利益，及加強公眾對審計的信任和投資者對資本市場的信心。

目前為止，財務匯報局已就11個調查個案提出請求，其中7個調查個案已取得審計底稿。財務匯報局主席黃天祐表示，這顯示了備忘錄有效落實，運作暢順，促進有關當局與財政部監督評價局的合作，從而延展本局跨境審計監管的職能。雙方已就建立策略關係奠定了堅實基礎。透過備忘錄所達成的合作，將進一步鞏固香港作為穩健的國際金融中心的地位。

此前，美國眾議院一致通過《外國公司問責法》，收緊對在美上市中國企業的監管。如果外國公司連續三年未能通過公開公司會計監督委員會（PCAOB）的審計要求，將會被強制退市。

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