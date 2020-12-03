壹傳媒（0282）公布，獲悉黎智英等人被控，及黎智英被還押等，壹傳媒指，集團由一組管理人員經營，董事會預期該指控不會對集團的日常營運造成即時重大不利影響。董事會將密切觀察和評估情況，並於適當時作進一步公告。明早復牌。

公司指，獲悉於12月2日，公司主席兼執行董事黎智英、執行董事周達權及行政總監黃偉強分別被控違反香港法例第 210 章盜竊罪條例第 16A 條的欺詐罪（「該指控」）。公司進一步了解，該指控是有關（其中包括）違反與香港科技園公司（「科技園公司」）就公司位於將軍澳工業邨駿盈街 8 號的營業場所的租賃條款，導致蘋果日報印刷有限公司及/或力高顧問有限公司獲得利益。根據目前掌握的信息，於今日上午的提訊後，黎智英已被還押，以待於 2021年4月16日舉行的下一次聆訊。周達權和黃偉強則獲准保釋。

《蘋果日報》傍晚則發表「告讀者書」，稱《蘋果日報》創立25年，今日是令人特別難過的一天，其創辦人黎智英被政權打壓，將被還柙至明年4月。自黎智英和一眾管理層被捕3個多月來，《蘋果》仝人一直未有鬆懈，繼續做好新聞，監察政府，擁抱自由民主；又稱在未來黎智英被困獄中無法和員工一起打拼的日子，《蘋果》上下會一直緊守崗位，懇請各位讀者繼續支持。「告讀者書」最後表示：「有香港人就有《蘋果》。我們不會認命，謹與全體香港人共勉。」

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