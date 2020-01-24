港交所（0388）公告，今年6月推出ETF流動性優化措施已見成效，在香港上市的ETF買賣價差收窄，為投資者降低交易成本，並有助提升香港ETF市場的流動性。

根據6月1日至9月30日期間的總成交額和買賣價差變化估算，有關措施推出後的4個月內，已幫助投資者節省超過5億元的交易成本。有超過70%的香港上市ETF，價差收窄至少10%，當中又以香港股票ETF和槓桿及反向產品的收窄幅度最大；而且不同流動性層級的ETF均錄得價差收窄，以平均每日成交額超過1億元的ETF計，價差平均縮窄了54%；股票ETF、槓桿及反向產品和商品ETF的價差中位數，則縮小了28%至70%以上。此外，在可用多種貨幣交易的ETF之中，低價美元櫃檯的價差縮窄幅度尤為突出。

港交所指，總括而言新措施實施有助收窄價差，特別是流動性高的ETF、香港股票ETF和低價美元櫃檯。香港上市ETF價差縮小及流動性增強，料可鼓勵更多ETF於香港上市，使投資者能夠以較低的交易成本，在香港投資於更多元化的ETF。

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