今早香港、內地PMI數據公布後，恒指於早段升249點己見全日高位，而今日沒有配股上板，大市成交減少，北水亦減少流入，幸恒指反覆之下仍能守住10天線(26608.01點)，是過去3日來首次。

恒指收市升195點或0.74%，報26728點，成交金額1354億元，較上日減少25.47%，是11月27日1127.2億元成交後最少；國指升12點或0.12%，報10586點。恒生科技指數收報7940點，升1.17%。

北水南下合計淨流入30.42億元，較上日減少30.73%，連續第12日流入，累計流入418.76億元。南水北上在昨日轉為流出後，今日重新轉為流入，合計淨流入35.94億元人民幣。

藍籌27隻升，19隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升5.91%，收報7.89元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌6.47%，收報5.78元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.61%，收報589元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點；建行（0939）跌1.94%，收報6.06元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。

破頂股包括，先健科技（1302）創上市新高，見3.98元，收報3.66元，跌3.17%；呷哺呷哺（0520）創上市新高，見18.2元，收報17.98元，升4.53%；華虹半導體（1347）創上市新高，見43.8元，收報42.75元，升3.14%；華誼騰訊娛樂（0419）創52周高，見0.183元，收報0.181元，升7.74%。

其他個股方面，今早信義玻璃（0868）公布全購中國玻璃（3300），尾市齊齊倒跌，信義玻璃收報17.54元，跌1.23%；中國玻璃收報1.03元，跌5.5%。

中資企業或因審計問題而在美國退市。第二上市股個別發展，網易（9999）收報136元，跌1.45%；京東（9618）收報331.4元，升1.66%；阿里巴巴（9988）收報257.4元，升0.86%。港交所（0388）收報384.8元，升1.32%。

高偉電子（1415）控股股東正與第三方討論收購守則項下交易。收報5.5元，無升跌。

澳門據報研賭場引入數字人民幣兌籌碼，博監局否認。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報15.46元，升0.91%；美高梅中國（2282）收報11.32元，跌1.22%；澳博控股（0880）收報9.15元，升0.11%；永利澳門（1128）收報13.68元，升0.88%；銀河娛樂（0027）收報61.05元，升1.16%；金沙中國（1928）收報34元，升1.64%。

中國恒大（3333）斥6.56億元增持恒大汽車（0708）。恒大收報16.26元，升0.62%；恒大汽車曾升最多9.89%，高見30元，是2020年8月24日30元後最高，收報28.4元，升4.03%，連升5日累計升6.1元。

有線寬頻（1097）稱未來兩年不對新聞部裁員及減薪，收報0.068元，跌1.45%。其他傳媒股方面，世界華文媒體（0685）收報0.32元，升10.34%；電視廣播（0511）收報7.88元，跌0.25%。

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