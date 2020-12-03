內地長租公寓企業蛋殼公寓資金斷裂，導致業主與租客均成受害者，騰訊（0700）旗下深圳前海微眾銀行昨晚宣布，為所有受蛋殼公寓事件影響的微眾銀行客戶，經客戶提出及銀行確認後，剩餘貸款本金將給予免息延期，在2023年底之前將不扣款、不計息，不影響信用記錄。

據微眾銀行官方微博公告，截至12月1日，微眾銀行有16.2萬名客戶為蛋殼公寓租客，經客戶提出並確認完成免息延期登記的已有4萬人，微眾銀行已對這批申請客戶暫停扣款和計息，也未影響其信用記錄。

微眾銀行還指出，因預計蛋殼公寓事件相關問題的處置可能持續較長時間，除了前述免息延期安排外，如事件至2023年底仍未解決，銀行將視情況公布新的客戶權益保護方案。

蛋殼公寓是紫梧桐（北京）資產管理有限公司旗下的長租公寓企業，管理房間數量超過40萬間。蛋殼公寓今年1月美國上市，但在6月，公司聯合創始人兼行政總裁高靖被調查；11月中旬，內媒曝出蛋殼公寓可能破產的新聞，隨後全國多地開始出現蛋殼公寓客戶大規模解約維權事件。

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