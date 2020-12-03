恒指高開90點後反覆向上，最多升249點，高見26781點回順，半日收報26682點，升149點或0.56%；國指跌7點。大市半日成交712億元。

科技股偏好，恒生科技指數升近1%，騰訊（0700）升近2%，

金山軟件（3888）升半成，小米（1810）升3%。本地、濠賭股向好，匯控（0005）升近3%。領展（0823）、九龍置業（1997）升3%、4%。金沙中國（1928）升2%。航空及相關做好，南航（1055）升3%，首都機場（0694）升逾6%。新秀麗（1910）升4%。半導體相關繼續做好，華虹（1347）漲半成，建滔積層板（1888）升逾一成。新能源做好，醫藥、醫療設備、生科科技、物管股有反彈。不過，內銀內險股有回吐，建行（0939）、太保（2601）跌近2%。金屬礦石、內房股亦有沽壓。

受惠疫苗相關股份如本地收租、濠賭、航空旅遊等等股份明顯向好，南航近半個月來受制5元關口表現反覆，今早初步成功突破向上。今年第三季受到暑假及長假帶動內旅的需求，國內客流已恢復至去年同期水平甚至部分時段錄得增長，南航第三季也轉盈。走勢上，南航突破企穩5元關口，後市將有望朝住5.5元附近推進，短線止蝕位放在20天線約4.8元。

劉思明

投資版副主編