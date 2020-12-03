有線曾跌2.9%，發新聞稿稱未來兩年不對新聞部裁員及減薪

有線寬頻（1097）今早向下，曾低見0.067元，最多跌2.9%，半日收報0.068元，下跌1.45%。有線發出新聞稿承諾，未來兩年不會對新聞部進行裁員計劃及減薪。

公司表示， 對於近日新聞部架構重組的處理手法，以及個別令人感到冒犯的言論，公司深感抱歉；指本港傳媒經營環境日趨困難，再加上近期的社會狀況和疫情影響，公司的經營更為嚴峻。為了令有線新聞得以繼續維持，必須進行根本性的架構重組從而削減成本；又指盡量把架構重組對新聞部的影響減至最低，但遺憾最終仍有約40名同事需要離職。

公司作出三項承諾，包括有線新聞的編採方針維持不變；在未來兩年新聞部不會再進行裁員計劃，亦不會減薪；積極提拔有潛質的同事，重新檢視各人的職級及薪酬安排。

新聞稿中表示，是次離職同事名單是由新聞及公共事務副總經理謝燕娜、新聞及公共事務副總經理許方輝、以及新聞及公共事務總監陳興昌和李臻等4人，以及人事部共同商議訂下；又稱，明白有關決定並非十全十美，而過程中與各部組主管的溝通可以做得更好。

公司重申，架構重組的目的，是希望新聞部能達致人手和資源共用，加強各部組之間的相互協作，並透過新的工作模式，去繼續製新聞及公共事務節目。

有線於本周二(1日)突然裁員百人，其中新聞部裁減40人，包括負責調查報道的《新聞刺針》全組編採人員、有線中國組助理採訪主任及包括港聞、財經、主播、攝影師、剪接、美術組等資深員工。有部門組長批評，許方輝、謝燕娜、陳興昌及李臻等4名高層，在事前並無就裁員名單與部門討論。當日新聞部員工要求就裁員一事作交代，陳興昌更一度指員工如同「爛仔講數」。

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