香港PMI重上50，升至2018年初以來最高，而財新中國11月服務業PMI勝預期，對未來一年前景樂觀，恒指今早高開90點後，最多曾升249點，高見26781點。半日恒指暫守10天線(26603.37點)。

恒指半日升149點或0.56%，報26682點，成交金額711億元；國指跌7點或0.07%，報10566點。恒生科技指數收報7921點，升0.94%。

藍籌30隻升，19隻下跌，1隻無升跌。石藥（1093）升5.23%，收報7.84元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌5.18%，收報5.86元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升2.82%，收報43.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點；建行（0939）跌1.94%，收報6.06元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。

中資企業或因審計問題而在美國退市，港交所（0388）收報384.6元，升1.26%。在美國第一上市的阿里巴巴（9988）收報257.4元，升0.86%；網易（9999）收報136.7元，跌0.94%；京東（9618）收報329.6元，升1.1%。

信義玻璃（0868）公布，全購中國玻璃（3300），作價為每股0.9元，較上日收市價1.09元，折讓約17.4%，連同可換股債券總價值約為16.42億元。信義玻璃半日收報17.48元，跌1.57%。中國玻璃半日收報1.09元，無升跌。

中國恒大（3333）斥6.56億元增持恒大汽車（0708）。恒大收報16.22元，升0.37%；恒大汽車曾升9.8%，高見30元，半日收報28.3元，升3.66%。

高偉電子（1415）控股股東正與第三方討論收購守則項下交易。收報5.57元，升1.27%。

澳門據報研賭場引入數字人民幣兌籌碼，博監局否認。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報15.58元，升1.7%；美高梅中國（2282）收報11.4元，跌0.52%；澳博控股（0880）收報9.11元，跌0.33%；永利澳門（1128）收報13.68元，升0.88%；銀河娛樂（0027）收報61.35元，升1.66%；金沙中國（1928）收報34.15元，升2.09%。

壹傳媒（0282）今早停牌。其他傳媒股個別發展，毛記葵涌（1716）收報0.63元，升6.78%；鳳凰衞視（2008）收報0.335元，跌1.47%；萬華媒體（0426）收報0.129元，無升跌；有線（1097）收報0.068元，跌1.45%；電視廣播（0511）收報7.88元，跌0.25%；星島（1105）收報0.98元，跌2%；經濟日報（0423）收報1元，無升跌；世界華文媒體（0685）收報0.29元，無升跌；東方（0018）收報0.45元，升1.12%。

中海外（0688）投得啟德地皮，半日收報19.02元，跌1.45%。其他地產股方面，長實集團（1113）跌0.12%，收報43元；恒地（0012）跌1.72%，收報31.5元；新地（0016）跌0.48%，收報103.3元；新世界發展（0017）跌2.17%，收報38.25元。

破頂股包括，先健科技（1302）創上市新高，見3.93元，收報3.87元，升2.38%；呷哺呷哺（0520）創上市新高，見18.2元，收報17.68元，升2.79%；華虹半導體（1347）創上市新高，見43.8元，收報43.7元，升5.43%；華誼騰訊娛樂（0419）創52周高，見0.183元，收報0.18元，升7.14%

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