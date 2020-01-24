港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，對上一次連升7日是2020年3月23日，當日拆息報1.84929%。

港元1個月期HIBOR升1.59點子至0.19393%，是11月6日後最高，當日報0.20881%。

港元現報7.7522元貶值4點子，曾貶值最多6點子，報7.7524元，亦曾升值最多3點子，報7.7515元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.06點子至0.04613%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.07196%；2星期HIBOR升0.68點子至0.10232%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.30536%；6個月期HIBOR跌0.21點子至0.53857%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.69679%。

美元指數現報90.966貶值0.152點或0.17%。

美元1個月期LIBOR報0.14763%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0463%，連續4日擴闊，利差是2020年11月06日後最高，當日差距為0.0811%對上一次連續4日擴闊，是2020年10月22日，當日利差報0.2918%。

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