恒指今早高開90點或0.35%，報26623點，成交金額36億元；國指今早高開16點或0.16%，報10589點。恒生科技指數開市報7895點，升0.6%。

藍籌20隻升，27隻下跌，3隻無升跌。九龍倉置業（1997）升4.88%，報38.7元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.32%，報96.7元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.83%，報584.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點；建行（0939）跌1.29%，報6.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

中資企業或因審計問題而在美國退市，港交所（0388）開市報385元，升1.37%。

信義玻璃（0868）公布，收購中國玻璃（3300），作價為每股0.9元，較上日收市價1.09元，折讓約17.4%，連同可換股債券總價值約為16.42億元。信義玻璃開市報1.35元，升1.35%。中國玻璃開市報1.15元，升5.5%。

高偉電子（1415）控股股東正與第三方討論收購守則項下交易。高偉電子開市報5.65元，升2.73%。

澳門據報研賭場引入數字人民幣兌籌碼，博監局否認。濠賭股個別展，美高梅中國（2282）開市報11.44元，跌0.17%；澳博控股（0880）開市報9.12元，跌0.22%；永利澳門（1128）開市報13.56元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報59.15元，跌1.99%；金沙中國（1928）開市報33.65元，升0.6%。

中國恒大（3333）斥6.56億元增持恒大汽車（0708）。恒大開市報16.26元，升0.62%；恒大汽車開市報27.55元，升0.92%。

壹傳媒（0282）今早停牌。

中海外（0688）投得啟德地皮，開市報19.12元，跌0.93%；其他地產股方面，長實集團（1113）跌1.28%，報42.5元；恒地（0012）跌0.78%，報31.8元；新地（0016）升0.87%，報104.7元；新世界發展（0017）跌1.28%，報38.6元。

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