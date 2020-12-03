繼5月在參議院通過後，眾議院亦批准立法，規定若美國監管機構無法審查財務審計底稿，包括阿里巴巴（9988）和百度等巨鱷在內的中國上市公司就可能被踢出美國交易所。路透社報道，總統特朗普料將簽署限制中國企業在美上市法案。

該法案除了要求中國公司允許美國檢查員審查其財務審計底稿外，還規定它們要披露自己是否受外國政府控制。如果一家公司不能證明其不受外國政府控制，或者PCAOB無法連續三年對其進行審計，則該公司的證券將被禁止在美國交易所交易。

共和黨參議員John Kennedy表示，「當前這種允許中國公司無視美國公司需遵循的規則的政策是有害的」，「我在兩黨的同事都意識到了這一事實，並且我們手頭有一個解決方案」。

中國拒絕讓美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)審查在美國市場交易的公司審計底稿的問題已困擾美國監管機構十余年，目前在50多個境外司法管轄區已獲得許可，但中國以嚴格的保密規則為由拒絕。

美國證券交易委員會的數據顯示，截至2019年，中國有超過150家公司在該國各大交易所掛牌，總市值達到了1.2萬億美元。

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