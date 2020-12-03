憧憬美國國會新刺激經濟計劃可落實，美股向上，道指低開128點後，最多升78點，連同標指齊齊連升兩日，標指更創收市價計新高。道指連升2日，累計升245.15點；標指連升2日累計升47.38點。其他消息方面，OPEC+或考慮逐步降低減產幅度；英國批准輝瑞新冠疫苗。美國國會表決通過限制中國公司在美國上市的議案。

道瓊斯工業平均指數收漲59點，升幅0.21%，報29883點。標普500指數收漲6點，升幅0.18%，報3669點。納斯達克綜合指數收跌5點，或0.05%，報12349點。

波音升5.09%，報223.85美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻71點，而salesforce跌8.52%，報220.78元，拖低道指135點。

科技股方面，蘋果收市報123.08元，升0.29%，谷歌母公司Alphabet收市報1824.97元，升1.64%，亞馬遜收市報3203.53元，跌0.51%，Facebook收市報287.52元，升0.33%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.06%，報391點。德國DAX指數收跌0.52%，報13313點；法國CAC 40指數漲0.03%，報5583點；英國富時100指數收漲1.24%，報6463點。