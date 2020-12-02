金管局表示，當局正與人民銀行展開債券通南向通的框架研究工作，雙方會成立工作組，推動研究工作，並適時與業界溝通，當有進一步消息再作公布。

金管局表示，債券通北向通啟動3年多，深受國際投資者歡迎。北向通的成功經驗，為開展南向通打下良好基礎。當局與內地當局討論南向通時，會充分考慮配合內地金融市場雙向開放，確保風險可控，以及支持香港債券市場發展，強化香港國際金融中心地位。

金管局總裁余偉文表示，拓展債券通南向通，將進一步完善兩地資本市場的互聯互通，便利內地投資者多元化資產配置，鞏固香港作為資本進出內地的門戶角色，為香港金融業帶來巨大機遇。

港交所（0388）行政總裁李小加則表示，債券通北向通開通三年以來，取得巨大成功，相信南向通會是下一步的自然延伸。他形容「好事應成雙，南北雙翼要齊飛」，表示有信心未來的南向通將會像北向通一樣成功。

內地金融時引述消息指，債券市場雙向開放近期有望迎來新進展。南向通將以利於境內投資者、金融中介機構和金融基礎設施發展為目標，允許境內投資者自主選擇多種具體的交易結算安排，構建便捷、可控的「走出去」通道。

其他報道

電視廣播委任徐敬出任非執董 曾接手「殼王」TVB股份

花旗推新戶口主攻年輕人 設免交易手續費外幣扣賬卡

機管局：已為兩期債券定價 共集資117億元

美國將限制華企在美上市 中國外交部：反對將證券監管政治化

【有片：投資王道】王弼：印銀紙有利商品生產商股票

香港金融發展的后翼棄兵？

內媒：小米增明年零部件訂單至2.4億

小米復牌後急挫 科指表現跑輸恒指 恒指跌35點

德勤首席經濟學家：中美關稅明年料難有變局

調查：9至10月餐飲業生意曾回復疫前水平 上月再因疫情受挫

WeLab伙拍Ben Sir推開戶獎賞200元 另設5%消費回贈

康宏大股東郭曉群控康宏誹謗 要求道歉兼賠償

Zoom被選為iPad 年度最佳App HKTVmall 名列香港10大熱門App

滬指午後回軟 收跌0.07% 創板指終止三連升

英國將建立5G實驗室 研究取代華為技術

小米復牌急挫近12% 見上市以來最大跌幅 拖低大市70點

中國企業11月發行美元債規模創4月以來低位