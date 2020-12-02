花旗推新戶口主攻年輕人 設免交易手續費外幣扣賬卡
文章日期：2020年12月2日 17:44
花旗銀行公布即將推出「Citi Plus」 戶口，主打全數碼理財服務，客戶透過完成理財「任務」獲得最高1.8厘的活期年利率，亦設有可直接從外幣戶口扣賬的扣賬卡，海外櫃員機或和網上交易均不設手續費。客戶現時可先在登記，有機會可先行使用，服務將在明年首季將正式推出。
香港花旗銀行總經理林智剛表示，新服務針對年輕客戶群，預期會在未來兩年內為該行增加一倍新客戶數量。
花旗指，該戶口設有理財「任務」，完成一個可增加活期存款利率，包括儲錢、入錢、扣賬卡或信用卡消費、投資或兌換外幣的日常理財需要，完成4個年利率可增至最多1.8厘。優惠利率的存款上限為30萬元，即每月最多可獲得450元利息，其餘則以0.001厘年利率計算。
該戶口設有扣賬卡，客戶在外地或海外網上購物，可直接從12種貨幣戶口扣賬，無需支付外幣交易費，另外於任何海外自動櫃員機提取現金亦免收取手續費。戶口另設有信用卡，主打網上消費及健身會籍簽賬可賺取3倍積分，以及免費購物保障保險。戶口亦設有投資門檻低至1元的投資產品，以及入場費最少100元的投資組合，向客戶推薦適合的基金組合。
8間虛擬銀行已全數在今年開業或試業，主打高存息利率搶客，普遍提供1厘的活期利率，加上以遊戲化任務鼓勵客戶推薦用戶，或利用虛銀其他服務。是次花旗新戶口亦利用類似方法，透過加息遊戲增加存息，推動客戶使用信用卡、理財等服務。
傳統銀行方面，匯豐10月正式推出匯豐One，取代原有的運籌理財戶口，同樣針對年青市場，主打數碼銀行體驗服務。戶口提供外幣交易和海外提款免手續費的外幣扣賬卡，以及低門檻投資服務。
其他報道
WeLab伙拍Ben Sir推開戶獎賞200元 另設5%消費回贈