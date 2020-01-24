香港機場管理局宣布，已為兩期債務證券定價，包括5.5年不可贖回7.5億美元永續資本證券及7.5年不可贖回7.5億美元永續資本證券，合計15億美元（約117億港元）是機管局首次發行永續資本證券，亦是全球首次由機場在公開市場發行的美元高級永續資本證券，資金將用作包括三跑道系統項目在內的機管局資本開支，以及一般企業用途。

證券料於2020年12月8日發行，並在聯交所上市，5.5年不可贖回年期證券及7.5年不可贖回年期證券的認購申請最多分別為65億美元及80億美元，逾280名亞洲和歐洲專業投資者及機構投資者參與交易，超額認購倍數分別為8.7倍及10.7倍，機管局以分別在息率2.1%及息率2.4%定價，較初步價格指引低65個基點及 70個基點，票息率在亞洲企業發行的美元混合資本交易中創新低。

證券獲標準普爾評為「AA」級，較機管局現有信貸評級低一級，投資者包括主權財富基金、資產管理人、政府機構、法團、銀行及保險公司等各類專業投資者。聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人為滙豐銀行、渣打銀行及瑞銀，聯席賬簿管理人為美銀證券、中國銀行及瑞穗證券。

三跑系統項目建造工程於2016年8月展開，650公頃填海部分已基本完成，整項工程目標於2024年以按付款當日價格計算1,415億港元成本竣工。機管局主席蘇澤光表示，十分高興獲得環球金融界的踴躍支持，顯示市場對疫情後香港國際機場業務回升充滿信心。

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