這兩星期起香港全城舞動，但見群組名單疫情彷彿上流寄生族，中環返工半山飯堂米芝蓮三星的核心價值似有被攬炒之虞，所謂富豪群組「中小孖沙」之間的雀局飯聚，突然變得像the queen's gambit奇峰突出、引人入勝。港版后翼棄兵最新上線，但情節略嫌沉悶，施政報告劇透唱高收低，更險將再培訓局讀成再貧困局，不管其是否freud slip，還是自覺捉西棋可隨機落子、安心出行，面對殘局卻不知如何收拾是好。

市傳特首之後接受電視台訪問半場休息期間，竟嫌男主持人的問題過於配合。這便是所謂「你可以自願問，亦可自願唔問」的漂白水效應。是哪個台就恕不能開名了，但邱生跟住老婆即時確診，親證乃生活緊密接觸者，respect。

那邊廂電視台主持人指最新一份施政報告政治上著墨不多，上周明報<<財經澡堂>>又稱是金融上濫竽充數，本欄認為後者評論較為中肯，卻又未至於乏善足陳，例如一開首已出現的所謂內地人類遺傳資源過境香港計劃，創科局其後補充已有三間機構的申請獲批云云。

講財經人話啦！何謂人類遺傳資源？睇見近日「金斯瑞生物董事长被逮捕，或涉嫌走私人类遗传资源！」的頭條新聞，便可略知一二。內地網評指即是涉嫌盜用國人DNA的這些「少數相關企業將公眾健康、國家安全和社會公共利益拋於腦後，偷運人類遺傳資源出境。」而最重要是，「今年，受疫情影響，生物安全還被單獨立法，並被列入了國家安全體系。」所以，國產凌凌漆恐龍骨基因內循環攞正牌出入香港？

讀‘Guns, Germs, and Steel’《槍炮、病菌與鋼鐵》便知，人類文明演化優劣是如何生息循環，其中指出糧食產生高密度牲口，再變出感染性病菌，觸發了歷史上很多征服事件，其重要性遠高於軍事科技。這便解釋得到，作為外循環的一著，便是服下了人類遺傳資源計劃的膠囊，香港事隔廿年有機會再培植成「中藥港」- 中國生科藥企到來上市集資壯大的變種樞紐，來港接種有國際投資者登記的資金疫苗，對創新西方藥企產生成藥仿製抗體，繼世衛主導權後再提出健康碼、爭奪藥物鏈的話語權。

正因如此，與其話李小加是標尾會又好、特首跑馬仔的「伸前利益」都好，毋寧說他猛然發覺北風南下，才識相硬將互聯互通牌匾同生科股名單交出。當然小加速師也非浪得虛名，即使螞蟻失蹄但仍能推出科期，再來縮短IPO時間來個T-4，但又大幅提高上市盈利要求（還是查太意思？），港資券商、本地經紀似乎又無所適從。

類似的政治默契疑似暗藏於證監會，例如永續有得改變走法步向的REIT，筆者只可以話房託產品可投資範圍多年來屢次mandate改完又改，consultation搓來又有搓去，電話接完一個又一個，文件交完又交，轉頭SFC已趕及宣布大功告成。總言之，就是幾大金融部門砥礪前行，特區政府重新出發，而明日大嶼的相關財務結構及資源安排，可如何做到既協作且監管？財爺之後的「筆直」又剩下多少發揮空間？還是又成為施政報告的補漏拾遺，等清零、再派糖當治本解藥？

不少人詬病香港產業過於集中、單一，同金鐘三寶一樣實際但單調。至於香港講了多年的創意產業，如今一場疫症，驗證了並非只要有心、人人都可以係食神，珍寶海鮮舫活化不了港經濟。市道轉差、人情攤薄、天不比高，鬧翻了都一樣係法庭見的。

曾幾何時上電台同特首對話的星爺之後北上拍片，長江七號第一句對白係乜？我唔知，也唔得閒去YouTube或B站，但唐伯虎點秋香裡面一段倒很深刻：

「公子，你真係識貨喇，咁多船唔揀就係揀中我呢隻船，我出咗名夠快。」

「吓話呀，喂，你架船沉緊喎你架船。」

「係呀。沉得快丫嘛。」

跳舞吧。只要音樂還繼續響著。即使我們未開局便注定要走卒。

久利生

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