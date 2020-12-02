指數成分股配股，恒指今早高開102點見全日頂，雖然午後小米（1810）復牌急挫，但大市跌188點的全日低位是於早市出現，恒指收市跌幅仍可收窄，但10天線(26570.85點)得而復失。科指跑輸恒指。

恒指收市跌35點或0.13%，報26532點，成交金額1817億元，較上日增加18.69%；國指跌85點或0.81%，報10573點。恒生科技指數收報7848點，跌1.72%。

北水南下合計淨流入43.92億元，較上日減少10.6%， 連續第11日流入，累計流入388.33億元。南水北上合計淨流出40.25億元人民幣，終止連續4日流入。

藍籌23隻升，20隻下跌，7隻無升跌。匯控（0005）升3.66%，收報42.5元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻85點。

身為三大指數成分股的小米，中午落實配股消息，午後復牌曾急跌11.6%，見上市以來最大跌幅，低見23.1元，收市跌7.07%，收報24.3元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低79點。

另一指數股龍湖（0960），以下限47元配股，折讓7.48%，今早跌穿配股價，曾跌最多12.2%，是2015年7月8日後最大跌幅，低見44.6元，是2020年11月5日44.5元後最低，收報44.8元，跌11.81%，收市價計是11月4日後收市新低。

市旺，多隻股份趁機抽水減持，百濟神州（6160）股東售減持其ADS，相當於每股134.2港元，股份收報138.8元，跌10.22%。

早前熱炒至創新高的比亞迪（1211）亦向中證監申請增發H股，收報172.8元，跌7.89%。消息拖累一眾車股，吉利汽車（0175）收報20.75元，跌4.16%；長城汽車（2333）收報15.14元，跌3.93%。

半新股康方生物科技（9926）亦有股東減持，最多折讓7.3%配舊股，籌資1.21億美元。收報24.3元，跌4.14%。

恒大物業（6666）今早上市，定價8.8元。收報8.78元，跌0.22%。

富力（2777）11月合約銷售總金額 按年升7%。收報10元，跌0.99%。

破頂股包括，先健科技（1302）創上市新高，見3.84元，收報3.78元，升0.27%；華虹半導體（1347）創上市新高，見41.8元，收報41.45元，升6.42%；雷蛇（1337）創52周高，見2.9元，收報2.72元，升0.74%；高偉電子（1415）創52周高，見5.73元，收報5.5元，升15.3%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見20.2元，收報19.9元，升7.8%；錦欣生殖（1951）創52周高，見14.5元，收報14.14元，升1%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見17.7元，收報17.2元，升10.12%；紫金礦業（2899）創52周高，見8.25元，收報7.86元，升0.26%。

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