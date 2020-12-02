德勤首席經濟學家：中美關稅明年料難有變局
文章日期：2020年12月2日 16:35
德勤中國首席經濟學家兼合伙人許思濤今日於記者會上表示，估計中美之間關稅情況明年不會出現大變動，因美國總統當選人拜登上台後，將面對國內財政刺激、疫情、社會等問題，料不會優先處理貿易紛爭。記者會後則傳出消息，拜登對美國媒體表示，不會立即取消中國首階段關稅協議。
許思濤表示，另一方面，雖然特朗普執政期間關稅已達到十分高的水平，但實際中美間貿易不平衡的情況並未有好轉。他認為，拜登上台後，貿易關稅仍將是一大籌碼，但相信中美之間的談判可「重置」（reset）。
針對中國面對的國際環境，許思濤表示，發達國家限制投資中國企業或會成為「新常態」，料英國有可能出台類似美國限制投資國企的政策，也不排除德、法會跟隨。至於資本市場，他表示，美股始終估值較高，吸引中國企業上市趨勢仍在，估計不會出現大規模的中概股退市，但可能會出現個別案例。
中美關係未有改善之餘，近期中印、中澳關係亦呈現緊張局勢。許思濤認為，中國及澳洲始終在經濟上為互補關係，澳洲無製造業，較依賴出口貿易，而今年中國進口澳洲鐵礦石、焦煤亦仍錄得增加趨勢，他對澳洲的經濟預測仍持樂觀看法。
中印關係方面，他則未有太多樂觀評論。早前中國與日韓、澳洲等亞太14個國家簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），但大國印度未有參與。許思濤表示，印度未有加入，成為RCEP為數不多的變數之一，估計印度仍是在保護本國服務業方面有一定考量。
德勤今日發布《聚焦亞洲》報告，展望明年亞太區經濟體經濟發展。其中預測，中國明年國內生產總值（GDP）增長可達7.5%；香港GDP增長達3%；印度GDP增長達10%；新加坡GDP增長5.5%。
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