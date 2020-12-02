調查：9至10月餐飲業生意曾回復疫前水平 上月再因疫情受挫
文章日期：2020年12月2日 16:23
香港餐飲顧問iCHEF公布本地實時業務數據，報告指出，本地中小型餐飲業界在9月及10月的業務在疫情中回穩，業務具明顯的升幅，甚至曾回升至疫症前水平。惟11月中政府再次收緊社交距離措施，令中小型餐廳整體業務再有下降趨勢。
在10月香港疫情較為穩定時，餐飲業業務較9月上升16%。與7月時餐飲業受到第三波疫情打擊的低位比較，反彈逾40%。iCHEF指，傳統節日及假期的營業額更為顯著。 10月尾的重陽節正是周日，當天是過去兩個月營業額表現最佳的一天，較以往的周日業務比較增加40%。
本地第四波疫情於上月再次爆發，以及政府實行嚴厲社交措施。根據iCHEF平台上約400家餐廳的實時業務數據顯示，中小型餐廳於11月底的整體業務，較10月底減少10%。相反，外賣訂單則錄得升幅，數據顯示不少香港人逐漸減少外出用餐，以外賣服務留家抗疫，和支援本地餐廳。
iCHEF香港區負責人李思明先生指，餐飲業及中小型餐廳必須創新求變，針對社會及經濟現況更新業務策略，以應對各式各樣因疫情及經濟下行所帶來的不確定性。iCHEF建議，中小企業可善用科技，隨時應對未知挑戰，如加速發展外賣業務。iCHEF更提及，港人更著重具特色及難忘的用餐享受，而一些特色小店更是餐飲業的未來趨勢。
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