康宏大股東郭曉群控康宏誹謗 要求道歉兼賠償
文章日期：2020年12月2日 16:06
康宏環球（1019）上周舉行的股東特別大會演變成鬧劇，並極速落幕。大股東兼佳兆業（1638）執董郭曉群及其委任代表譚禮寧昨日入稟控告康宏，指公司在會後所發的公告有誹謗二人的內容，要求康宏一方向二人道歉及賠償、禁制康宏再發布有關內容，並列登更正聲明，並要求法院下令永久移除有關公告內容。
入稟狀顯示，原告為郭曉群及譚禮寧，兩人指控康宏在今年11月26日（上周四）刊登的公告中，當中一段形容譚禮寧為「滋擾性委任代表」，並指其「試圖以威脅及恐嚇之方式行事」等。
郭曉群及譚禮寧於昨日入稟控告康宏，要求其道歉及賠償，同時禁制康宏再發布有關內容，並要永久移除對原告構成誹謗的字眼及刊登更正聲明。
在上周四的康宏股東特別大會，會議僅僅開始3至4分鐘即告終止，代表郭曉群一方的馬時亨等人指摘康宏做法「沒有最差，只有更差」；而康宏則在夜間發公告炮轟郭曉群一方代表，接近董事席「試圖以威脅及恐嚇方式行事」，會議主席多次勸止不果，因此將大會延期。
附當時康宏公告內容如下︰
「於股東特別大會開始後不久，一名郭曉群先生（「郭先生」）之委任代表（「滋擾性委任代表」）打斷會議程序，聲稱郭先生控制本公司51.2%之投票權，並試圖奪取股東特別大會之控制權。滋擾性委任代表接近董事席，試圖以威脅及恐嚇之方式行事。
林先生多次要求滋擾性委任代表停止中斷股東特別大會，以令股東特別大會繼續進行，惟滋擾性委任代表拒絕聽從林先生之要求。股東特別大會演變成郭先生委任代表之叫囂，並試圖奪取股東特別大會之控制權。由於股東特別大會無法安全及有序進行，故林先生宣佈股東特別大會延期。
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